Aperto il primo supermercato senza casse in Italia | ecco come funziona

Leggi su feedpress.me

(Di giovedì 9 novembre 2023) Apre inil: ad inaugurarlo domani a Verona sarà la cooperativa trentina Dao, partner del marchio Conad, che gestisce per conto di oltre 230 punti vendita associati nel Nord-Est, e tra i fondatori di Eurospin. A fornire l'infrastruttura tecnologica per gestire i flussi di pagamenti "invisibili» e cashless, si legge in una nota, è stata la paytech Nexi. Nel punto...