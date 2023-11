Ape Sociale | attenzione | senza questi contributi accreditati si rischia di perdere la pensione

Leggi su informazioneoggi

(Di giovedì 9 novembre 2023) Per il raggiungimento del requisitovo per il riconoscimento dell’Apesono utili solo alcuni versamenti. Scopriamo quali. L’Apeè una prestazione riconosciuta solo ad alcune categorie di contribuenti e consente consente di andare inin anticipo. Qualisono utili per usufruire dell’Ape? – InformazioneOggi.itIn particolare, spetta a: disoccupati, con almeno 63 anni di età e 30 anni di contribuzione; caregivers da almeno 6 mesi di un familiare disabile grave, che hanno 63 anni di età e 30 di; lavoratori invalidi al 74%, con 63 anni di età e 30 di contribuzione; lavoratori edili, ceramisti e conduttori di impianti per la creazione di articoli in ceramica e terracotta, che hanno 63 anni di età e 32 anni di ...