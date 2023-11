L', infatti, arriva mentre in Italia i prezzi per raggiungere la Sicilia e la Sardegna ... Siamo stati i primi a denunciare questo scandalo in due esposti all'e all'Unione europea. Un ...

Antitrust, indagine su cartello bottiglie di vetro per il vino - Ildenaro.it Il Denaro

Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato AGCM - Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato

Gli accertamenti coinvolgono dieci aziende - Berlin Packaging Italy, Bormioli Luigi, O-I Italy, Verallia Italia, Vetreria Cooperativa Piegarese, ...Roma, 9 nov. (askanews) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato una indagine su un sospetto cartello dei prezzi sulla vendita di bottiglie di vetro per il vino. Con un ...