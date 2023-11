Anticipazioni Verissimo | chi sono gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 novembre 2023

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 9 novembre 2023) Torna il weekend e con esso l’immancabile appuntamento con. Ed è tempo di scoprire tutte le novità sul programma che ci tiene compagnia ognipomeriggio come sempre su Canale 5. Chi saranno infatti i nuovidi Silvia Toffanin? Chi vedremo in studio? Ecco tutte le ultime notizie (in aggiornamento). Il programma è uno dei punti fissi del palinsesto Mediaset e in particolare di Canale 5. Come sempre saranno due gli appuntamenti, entrambi dalle 16.30, uno il, il secondo la. Storie, interviste a cuore aperto, emozioni, questi gli ingredienti che hanno portato la trasmissione condotta da Silvia Toffanin al successo e che stiamo ritrovando anche quest’anno. Vediamo dunque leper le puntate di questo primo secondo ...