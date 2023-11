Anticipazioni Amici 12 novembre | eliminato e ospiti

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 9 novembre 2023) In questo articolo ledidel 12. Cosa accadrà nella puntata di domenica 12? Su Canale 5 vedremo nuove sfide tra gli allievi per il mantenimento del banco e nuoviin studio per giudicare le esibizioni di cantanti e ballerini. La paginaNotizie pubblica i primi spoiler dalla registrazione in corso a Roma giovedì 9. Nell’ottava puntata dello speciale pomeridiano non ci saranno concorrenti eliminati. Tutti manterranno la propria maglia da titolari ad. Ospite musicale dell’ottava puntata sarà Giordana Angi, in studio per giudicare la gara di scrittura tra i cantanti Holy, Mida e Petit. A vincere è Petit. Giudice della gara di canto sarà invece Tommaso Paradiso, che assegna voti ai cantanti della scuola e ...