Annalisa contro Elodie? La frecciatina e quella strana coincidenza | ecco cosa ha detto

(Di giovedì 9 novembre 2023)ha pubblicato un video criptico, nel quale commenta l’uscita del suo nuovo singolo Euforia. Nelle sue dichiarazioni, non è passata inosservata un certa vena polemica, i cui i motivi non sono stati resi espliciti. I più attenti, però, hanno immediatamente collegato le parole diad una collega molto nota. Stiamo parlando di. Proprio di recente, la cantante...

... 'Gaza non è una prigione a cielo aperto perché da un lato c'è il mare', replicaChirico a ... Ricordiamoci che questo gioco delle parti, "IsraeleHamas", è truccato dai miliardari che ...

Morgan rincara la dose contro ‘Bellissima’ di Annalisa: “Canzonetta usa e getta, il passo da hit a shit è breve” Radio Deejay

X Factor, Morgan contro Annalisa: Bellissima è banale Io Donna

La donna dei record non ha nessuna intenzione di fermarsi. Dopo aver sbancato le classifiche d’Italia con il poker Bellissima, Mon Amour, Disco Paradise e Ragazza Sola, Annalisa ha annunciato l’arrivo ...Reduce dal suo primo concerto al Forum di Assago, Annalisa sta per tornare con un nuovo singolo che presenterà a X Factor nel Live Show di giovedì prossimo. Euforia (è il titolo del brano, in radio da ...