Anna Prandoni ha vinto il Prix Multimedia 2023 dell’Accademia internazionale della Gastronomia

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 novembre 2023) La giornalista de Linkiesta, responsabile di Linkiesta Gastronomika haildell’Academie Internationale de la Gastronomie. Il premio è stato consegnato oggi all’Hotel Principe di Savoia di Milano dal presidenteItalianaCucina Paolo Petroni.è stata premiata per il suo instancabile lavoro giornalistico di approfondimento e divulgazione dei temi dell’enosfruttando i nuovi media e organizzando eventi culturali in grado di «valorizzare la cucina nazionale in Italia e all’estero come espressione di cultura e di civiltà». La giornalista e scrittrice coordina dal 2020 Gastronomika, il verticale del cibo e del vino all’interno del quotidiano ...