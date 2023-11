Anna Frank e la bimba di Gaza | ecco il murale apparso a Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023)che piange accanto a una bambina diche brucia la bandiera di Hamas. È ildell'artista aleXsandro Palombo, in Piazza Castello: l'opera, che fa parte della serie 'Innocenza, odio e speranza' vedecon la divisa di Auschwitz e Stella di David mentre piange e tiene tra le mani la bandiera d'Israele. Al suo fianco c'è una bambina palestinese con la Kefiah in testa e sulla fronte una fascia con la bandiera della Palestina, sul suo volto la scritta 'Free', in una mano tiene la bandiera di Hamas e nell'altra una candela con cui le dà fuoco. La serie 'Innocenza, odio e speranza' è apparsa aa un mese dall'attacco di Hamas contro Israele: l'artista con i suoi lavori ...