Ancona | cura rivoluzionaria per un paziente colpito da infarto | i medici lo fanno pedalare prima dell' intervento

Leggi Anche Bari, tumore al cervello rimosso da sveglio a un 12enne Leggi Anche Il cervello scendeva dal naso, salvato neonato a Torino Il dottor Marco Marini, responsabile dell'unità di terapia ...

ANCONA PER UNA CAREZZA: IL COMUNE PATROCINA UNA ... Comune di Ancona

AGENDA EVENTI AD ANCONA DAL 31 OTTOBRE AL 6 ... Comune di Ancona

Dieci cantanti, due coreografe e due dj si esibiranno domenica al Teatro Sperimentale di Ancona per sostenere il Centro ad alta specializzazione per le cure palliative di bambini e adolescenti affetti ...ANCONA Il gol di Lorenzo Peli al quindicesimo della ripresa che ha di fatto deciso la partita con il Perugia è sicuramente il più rapido nella storia dell’Ancona, almeno per ...