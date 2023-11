Analisi tattica Salisburgo-Inter 0-1 | Inzaghi usa bene testa e cambi

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 novembre 2023)di, terminata 0-1 con tanto di pass già staccato per gli ottavi. Decisivo il rigore del subentrato Lautaro Martinez ma anche le scelte tecniche. Di seguito la breve, a caldo, della partita giocata dall’diin Champions League PREPARAZIONE – La scelta di Simonesulle rotazioni è chiara ma non si capisce se è legata al prossimo impegno di Serie A o – semplicemente – se preferisce avere una formazione più “fresca” in Austria. Sta di fatto che l’scende in campo con un undici più che rimaneggiato e non solo per infortuni o semplici affaticamenti. L’approccio è molto soft, quasi a non voler sprecare troppe energie nella prima frazione. Manovra ...