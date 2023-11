Amnistia e sostegno a Sanchez | c' è il patto tra socialisti e catalani | rischio nuove tensioni

...l'indispensabiledei partiti indipendentisti catalani, senza i quali una maggioranza alla Camera è impossibile, Sanchez ha accettato la loro richiesta di preparare una legge diper ...

Amnistia e sostegno a Sanchez, c'è il patto tra socialisti e catalani ... ilGiornale.it

Amnistia per i catalani: proteste e scontri. Il tempo stringe per ... Euronews Italiano

Il Partito socialista spagnolo e il movimento Junts per Catalunya (Insieme per la Catalogna) hanno raggiunto un accordo per l'investitura alla presidenza del governo di Pedro Sanchez, dopo una lunga ...Già domani la presidente del Congresso Francina Armengol potrebbe comunicare la data per il voto di fiducia a favore del premier. Continuano intanto gli scontri in piazza contro l’amnistia ...