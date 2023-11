Amici di Maria | anticipazioni | alunno assente in puntata | cosa è successo

Leggi su biccy

(Di giovedì 9 novembre 2023) Oggi è stata registrata una nuovadidi(che vedremo domenica pomeriggio). Non solo l’incidente imbarazzante di Elena D’Amario, i presenti nel pubblico hanno anche rivelato che uno dei concorrenti non era in studio. Superguida Tv ha fatto sapere che Simone (al quale è stata sospesa la maglia) non era tra i ragazzi in: “Nessuna traccia di Simone, che infatti erain. Ricordiamo che al ballerino Emanuel Lo ha sospeso la maglia durante il day time“. Una ragazza ha anche aggiunto: “Nessuno ha spiegato il motivo dell’assenza di Simona dadi, però il suo banco c’era ancora“. ma non è che simone ha lasciato la scuola e ce lo mostreranno nel daytime di domani jore style?#23 ...