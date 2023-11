Amici 23 | un allievo eliminato torna in gara? C’entra il ritiro di Samuspina

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’inaspettato abbandono diha scosso molti fans di23, ma ecco che spunta una notizia che potrebbe rimescolare le carte in tavola: unprecedentementeprenderà il suo posto? Non si tratta di una novità, Maria De Filippi decise di farlo anche durante la scorsa edizione con il cantante Cricca, concedendogli di nuovo il banco dopo l’eliminazione.23: ecco chi potrebbe prendere il posto diL’ironia della sorte vuole che a sostituiresia proprio Spacehieppiez, che per ora è l’unicoche è statoda23, avendo perso la sfida proprio con il cantante che si è ritirato. Insomma, l’exdi Lorella Cuccarini potrebbe ricevere ...