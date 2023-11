Amici 23 | Spacehippiez come Cricca? SamuSpina rompe il silenzio dopo essersi ritirato dalla scuola

(Di giovedì 9 novembre 2023) Qualche giorno fa,ha preso la decisione di lasciare ladi23. Il cantante, che era stato selezionato battendo, allievo di Anna Pettinelli, ha deciso di abbandonare il talent showappena due settimane.23,torna online, il cui vero nome è Samuele Spina e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

23,come Cricca SamuSpina torna online Samuspina , il cui vero nome è Samuele Spina e ha 23 anni, è originario di Milano. Nella puntata del 22 ottobre, ha fatto il suo ingresso ...

SamuSpina torna sui social dopo il ritiro da Amici, SpaceHippiez Biccy

Amici, Samuspina lascia dopo due settimane: “Non è la mia strada” QUOTIDIANO NAZIONALE

Samu Spina, dopo aver abbandonato Amici di Maria De Filippi, è tornato sui social. Al suo posto tornerà SpaceHippiezL’attesa è finita! Domenica 12 novembre alle 14.00 circa su Canale 5 andrà in onda l’ottava puntata di Amici 23. In attesa delle Anticipazioni di Amici 2023, scopriamo che cosa è successo in casetta ...