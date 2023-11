Ambientalisti bloccano la strada | automobilista scende dall’auto e spara | due morti

(Di giovedì 9 novembre 2023) Prima o poi doveva succedere una tragedia e doveva scapparci il morto. Anzi, i. Era inevitabile che le clamorose proteste degli, messe in atto negli ultimi tempi, soprattutto attraverso blocchili selvaggi, dovessero portare all’esasperazione qualche. Il dramma è accaduto a Panama, dove un uomo di 77 anni hato con una pistola contro un gruppo diche stavano bloccando unaper protesta. Il tragico bilancio è di due.Leggi anche: Blitz degli attivisti per il clima, martellate contro capolavoro di Velazquez: dueL’assassino dei duesi chiama ...

...di legge che prevede l'arresto in flagranza di reato e il carcere per gli attivisti cheil ...hanno presentato una proposta di legge proprio in contrasto agli attivisti. La ...

Ambientalisti bloccano la strada, 77enne scende dall'auto con una ... Fanpage.it

Automobilista uccide 2 ambientalisti a colpi di pistola: le vittime stavano bloccando il traffico di una strad leggo.it

Da ormai due settimane l'autostrada Panamericana è teatro di blocchi stradali da parte di manifestanti, i quali chiedono a gran voce la revoca del contratto con cui il governo ha prorogato la ...Da ormai due settimane l'autostrada Panamericana è teatro di blocchi stradali da parte di manifestanti, i quali chiedono a gran voce la revoca del contratto con cui il governo ha prorogato la ...