All’Italia e ai cattolici serve una Base popolare Mauro spiega perché

(Di giovedì 9 novembre 2023) Popolari e populisti hanno idee diverse, ma gli elettori sono gli stessi, ammette a Formiche.net l’ex ministro della difesa ed esponente di lungo corso del popolarismo europeo, Mario, nel giorno in cui nasce, varata assieme a Giuseppe De Mita e Gaetano Quagliariello. Secondo l’ex vicepresidente del Parlamento europeo è giusto in questo momento che quegli elettori ritrovino la casaabbandonando le incertezze e le tentazioni del credo politico. “Questo avvicinarsi della logica dei conflitti è molto figlia dei leaderismi, cioè di chi non ammette repliche nella proposta di una dinamica politica”. Che cos’èe dove vuole andare? Dopo una tre giorni di studi e discussioni che si è tenuta a Marina di Grosseto sul finire dell’estate abbiamo costituito ...