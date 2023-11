Allerta meteo da stasera 9 novembre | tornano i temporali anche a Roma e neve ad alta quota

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emanato un’gialla., a partire da, abbondanti precipitazioni ‘da sparse a diffuse,a carattere di rovescio o di temporale’. Si tratta di un fenomeno che si protrarrà per le successive 24/36 ore che prevede: ‘Rovesci di forte intensità, con frequente attività elettrica e forti raffiche di vento’. Pioggia abbondante a partire daAncora maltempo, quindi sulla regione, e non di meno adove sono annunciatidi forte intensità a partire dalle prossime ore. Maltempo annunciato dalle 19 di, ma che dovrebbe raggiungere maggiore intensità nelle ore notturne., dalle prime ore di domani, venerdì 10 ...

Le misure di massima sicurezza scattano dalle ore 16 di giovedì 9 fino alle 14 di venerdì 10 novembre

Nuova intensa fase di maltempo sull'Italia oggi e domani, previsioni meteo: cosa ci aspetta Adnkronos

“Stiamo intervenendo al meglio per affrontare la nuova allerta maltempo di colore arancione ... L’assessore ha spiegato che “l’entità del fenomeno meteo-climatico sulla Toscana ha messo in crisi ...MeteoWeb Dopo controlli sul territorio e con l’allerta meteo arancione diramata per domani, giovedì 9 novembre, il sindaco di Montemurlo (Prato) Simone Calamai ha… Leggi ...