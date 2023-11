(Di giovedì 9 novembre 2023) Martedì Calciomercato.it vi aveva documentato del blitz a Londra della dirigenza bianconera per ...alla Continassa e un altro sì sarebbe già arrivato anche dal Manchester City come riporta 'La Gazzetta ...

Massimiliano(LaPresse) - Calciomercato.itIl nazionale inglese è l'obiettivo più caldo per il Dt Giuntoli per rinforzare il centrocampo dia gennaio e arrivano nuove conferme sull'...

Allegri incassa due sì: ora la Juve può puntare allo scudetto CalcioMercato.it

Corona: 'Allegri gioca al casinò', ma incassa una pioggia di critiche GiocoNews.it

La Juventus lavora per un tassello a gennaio per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri: più vicino l’obiettivo dalla Premier League La Juventus fa sul serio per Kalvin Phillips. Martedì ..."La Juventus di Firenze ha mostrato spirito, compattezza, solidità, voglia di correre e aiutarsi. E’ stata squadra". Questo il commento di Fabio Capello intervistato ...