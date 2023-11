Allarme Dengue | Chiusura Scuole per Quattro Giorni in Abruzzo

(Di giovedì 9 novembre 2023) L'Aquila - Unha portato alladelleinper i prossimi, su disposizione delle autorità regionali. La Regione, in collaborazione con la Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila e l'Istituto Zooprofilattico di Teramo, ha attivato tutti i protocolli di sicurezza sanitaria a seguito di un caso di febbresegnalato nel Comune di Civita D'Antino dall'Istituto Spallanzani di Roma. Il caso coinvolge una donna residente nell'Aquilano, ma domiciliata a Roma, in un quartiere con un focolaio attivo di. Dopo la segnalazione dello Spallanzani, la Asl ha collaborato con l'amministrazione comunale di Civita D'Antino, raccomandando la disinfestazione e la ...

Scatta l'a Civita d'Antino, piccolo comune della provincia de L'Aquila, a causa di un sospetto caso di febbre, e non "gialla" come inizialmente si era ipotizzato. L'della Regione Il dipartimento Sanità della regione Abruzzo informa di aver già attivato attivato, in collaborazione con la Asl ...

Dengue, allarme e scuole chiuse per quattro giorni: ecco dove e ... ilGiornale.it

Allarme febbre Dengue, scuole chiuse 4 giorni: c'è l'ordinanza in Abruzzo. E nelle Marche corriereadriatico.it

"Monia era un'allieva molto affettuosa". Immagini choc: automobilista spara e uccide due ambientalisti che bloccano la strada Allarme in Italia: arriva la febbre di Dengue, scuole e strutture ...Per non dimenticare, su Rai Play il Tg del 12 novembre 2003, quando un camion guidato da due kamikaze saltò in aria nella base Maestrale di Nassiriya. Nel video di Rai Storia il racconto quel tragico ...