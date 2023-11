“Allah Akbar” e tira fuori il coltello Terrorista arrestato in metro a Milano

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 9 novembre 2023) È algerino e secondo il database della polizia era segnalato come un miliziano dello Stato Islamico, già impegnato sul fronte siro-iracheno e ricercato per l’adesione al jihadismo. Non lo hanno pizzicato nel suo Paese e neppure in Francia o in Belgio, ma a. Per la precisione inpolitana, lì dove viaggiano migliaia di persone ogni giorno ignare di chi stia loro di fianco. Gli agenti della polizia milanese hannoil 37enne investito da un mandato di cattura internazionale con l’accusa di associazione terroristica. Il fermo è avvenuto nel mezzo dei servizi predisposti dal questore Giuseppe Petronzi nellepolitane. Il giovane si è mostrato aggressivo con i poliziotti che lo stavano controllando e ha anche gridato “” cercando dire ...