Alex Schwazer e l’inedito retroscena | attesa per la sentenza | cosa potrebbe accadere al Grande Fratello

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 9 novembre 2023)ed i suoi numerosi fan, attendono con ansia la pronuncia della Wada sulla sua squalifica per doping, che segnerà anche il destino dello sportivo rispetto alla sua partecipazione o meno alle prossime Olimpiadi in Francia. Indellacontinua ad allenarsi quotidianamente nella Casa del, senza perdere la concentrazione. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.