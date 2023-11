(Di giovedì 9 novembre 2023) Un anno fa Ida Platano eVicinanza hanno lasciati insieme. La loro storia è andata avanti fino al mese scorso, quando lui l’ha lasciata e la rottura è avvenuta per telefono. Adesso però l’iconica dama è diventata una tronista el’ha scoperto dai media. In un’intervista rilasciata a FanPage Vicinanza ha lanciato qualche frecciatina e poi ha dichiarato che non lo rivedremo a. NOI CHE ASPETTAVAMO IL CONFRONTO IDAE INVECE CI RITROVIAMO IDA SUL TRONO IO NON… #pic.twitter.com/AnZZinErSj — Antonietta Rolando (@AntoniettaRola2) November 7, 2023sul trono di Ida e il possibile ritorno ae ...

In ultimose lo vedremo a Uomini e Donne per corteggiare Ida: Assolutamente no. Ho dato tutto me stesso a questa relazione mettendo da parte tutto il resto. Adesso sto cercando di ...

Alessandro svela se tornerà a Uomini e Donne e perché ha chiuso con Ida Biccy

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza svela il motivo della fine della relazione con Ida Platano. E sulla p ... Isa e Chia

Alessandro Vicinanza svela quando e come si sono lasciati con Ida Platano che ora è salita sul trono di Uomini e Donne ...Ida Platano torna a Uomini e Donne dopo la rottura con Alessandro. A Fanpage lo sfogo dell'uomo, dopo 11 mesi di relazione.