Alessandra Todde è la candidata di Pd e M5S in Sardegna | ma il campo largo è diviso

Tra Partito Democratico e Movimento 5 stelle l'accordo è fatto. In Sardegna le due forze politiche schierano un candidato comune alle elezioni regionali,. La nomina non ha però ottenuto i risultati sperati nel resto dell'opposizione, con i renziani di Italia Viva e +Europa che negano il loro appoggio. Deputata ed ex vicepresidente del ...

Alessandra Todde, vicepresidente e deputata M5s, è la prima candidata alla presidenza della Regione Sardegna per le elezioni che si terranno tra febbraio e marzo 2024. Oggi è arrivata l’investitura ...Ufficializzata la candidatura della vice di Giuseppe Conte, ma la coalizione perde pezzi. E Renato Soru si prepara a tornare in campo ...