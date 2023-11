Al via “Presente Prossimo” | ad Albino arrivano i filosofi di Tlon

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Andrea Colamedici e Maura Gancitano, fondatori della casa editrice, inaugurano la nuova edizione del festival letterario “”. I due, scrittori e divulgatori, che hanno oltre 200mila followers su Facebook e 180mila su Instagram, saranno i protagonisti del primo incontro di quest’anno. L’appuntamento è venerdì 10 novembre alle 21 all’Auditorium “Benvenuto e Mario Cuminetti” ad, con ingresso libero e gratuito. Nel corso della serata, Colamedici e Gancitano tratteranno in modo particolare i contenuti del loro ultimo libro, intitolato “Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine dell’incantesimo”. Come si evince dal titolo di questa pubblicazione, al centro della loro riflessione ci sarà il lavoro che – si legge nella presentazione del volume – “ci ...