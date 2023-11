Ai Pin di Humane viene presentato oggi È il dispositivo che “sostituirà lo smartphone”

Di cosa si tratta Il computer che scompare:AINei mesi scorsi, i suoi creatori lo hanno definito disappearing computer , il computer che scompare . Nel concreto, si tratta di un ...

Ai Pin di Humane viene presentato oggi. È il dispositivo che ... DDay.it

Humane AI Pin, indossabile con IA: cos'è Punto Informatico

È il giorno della presentazione ufficiale per Humane AI Pin: il dispositivo indossabile con l'IA di OpenAI e Microsoft è in arrivo.In a significant leap for wearable technology, a new player, dubbed the AI Pin, is entering the market with an ambitious promise to redefine our interaction with smart devices. Stripping away the ...