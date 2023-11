Agricoltura | Vaccari Pd | ' pdl giovani imprenditori calpesta lavoro Parlamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (Adnkronos) - "Questo testo avrebbe dovuto essere diverso, poiché in commissioneuncertosino e responsabile tra tutte le forze politiche aveva consentito di trovare un accordo unanime per rispondere alla necessità di favorire, promuovere e dare prospettiva ai tantiche avrebbero voluto cimentarsi inmettendosi a capo di una impresa. Invece il governo, con il braccio armato del Mef, ha utilizzato il parere in commissione Bilancio per imporre la cancellazione di una decina di articoli, stravolgendo nei fatti il provvedimento endo ilparlamentare". Così il capogruppo del Pd in commissionealla Camera, Stefano, intervenendo in Aula per esprimere il voto contrario del ...