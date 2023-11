Affitta una casa su Airbnb e per oltre un anno continua a vivere lì senza pagare l’affitto Poi il ‘blitz’ del proprietario | “Ho trovato mosche e cattivi odori”

(Di giovedì 9 novembre 2023) Il duello giuridico per la disputa tra ildi unadi Los Angeles e un inquilino dista per giungere al termine. La ‘fiction’ legale è una disputa che vede coinvolti Elizabeth Hirschhorn (l’affittuaria) ed ildell’immobile, Aleksandar Jovanovic, oramai da più di un, periodo in cui la donna ha smesso di. Dopo infinite attese, la laureata di Oxford è stata scortata fuori dalla villa da agenti di polizia, anche se non si può ancora pronunciare il definitivo ‘game-over’ sulla questione. Jovanovic ha acquistato lanel 1995 e nel 2019 ha deciso dirla su, dove è iniziato il lento incubo. La Hirschhorn – descritta come “l’inquilina dell’inferno” – ...

Il 31 dicembre l'ex Rosso Group , che opera all'interno del macello di Torino , chiuderà i battenti , lasciando a casa 33 lavoratori. Da più di un anno i dipendenti della ditta cheparte dei locali di via Traves 43 sono in contratto di solidarietà, con riduzioni dell'attività fra il 40% - 80%. ' L'azienda - spiega la Flai Cgil Torino in un volantino - lamenta ...

Affitta una casa su Airbnb e per oltre un anno continua a vivere lì senza pagare l’affitto Il Fatto Quotidiano

L'offerta di case in affitto in Italia registra un nuovo calo dell’8% nel terzo trimestre idealista.it/news

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...