AEW | ROH World TV Championship | incredibile il finale a Dynamite!

(Di giovedì 9 novembre 2023) Questa notte a Dynamite si sono affrontati per il titolo mondiale televisivo ROH il campiona in carica Samoa Joe e lo sfidante Keith Lee. Il match tra i giganti ha visto Joe imporsi al termine di un match faticassimo solo dopo essere riuscito ad immobilizzare l’avversario all’interno della Coquina Clutch. Subito dopo il match il campione ha preso in mano il microfono per fare unannuncio, rendere il titolo vacante! Samoa Joe ha dichiarato che il suo regno è terminato e che adesso ha un nuovo obiettivo, vincere il titolo mondiale AEW, che ha sfiorato a AEW Grand Slam 2023 quando ha affrontato Maxwell Jacob Friedman. Sfruttando l’assenza di Adam Cole, che è stato un fattore chiave nella sua sconfitta, Joe ha proposto a MJF un’alleanza a Full Gear in cambio di una nuova opportunità per il titolo massimo della All Elite Wrestling. The Devil non ha ancora ...

Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae dellaTony Khan . "Purtroppo ha scritto su Twitter Khan Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il ...

Jay White In a highly anticipated AEW World Championship match, MJF will face off against Jay White. This match promises to be a clash of styles and personalities, with MJF’s cunning and charisma up ...AEW Dynamite e Rampage avranno due episodi speciali denominati Homecoming il 10 gennaio, per il ritorno a Jacksonville. Stanotte, si è tenuto un nuovo episodio di Dynamite, durante il quale Samoa Joe ...