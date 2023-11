AEW ROH | Clamorosa decisione di Samoa Joe | rinuncia al TV Title per ambire al titolo mondiale di MJF

(Di giovedì 9 novembre 2023) Pochi giorni faJoe ha stabilito un nuovo record per quanto riguarda la Ring Of Honor. Il suo regno da campione Television è diventato il più lungo di sempre superando il precedente record di Jay Lethal. Oltre un anno e mezzo da campione e delle motivazioni che iniziano a mancare, o meglio a cambiare stando alle parole pronunciate da Joe questa notte. “Sono affamato, che ti piaccia o meno Max” Nel corso della puntata di Dynamite di questa notte,Joe ha affrontato Keith Lee con in palio il ROH Television Championship. Una dura battaglia tra due colossi vinta dal campione che ha così rovinato il compleanno dell’avversario che sperava di farsi un bel regalo vincendo la cintura. Nel post matchJoe ha voluto il microfono e ha rilasciato delle dichiarazioni clamorose. Joe si è presentato come il più grande ...

Tra i primi a confermare la scomparsa di Jay Briscoe c'è stato il proprietario dellae dellaTony Khan . "Purtroppo ha scritto su Twitter Khan Jamin Pugh non c'è più. Noto ai fan con il ...

AEW/ROH: Clamorosa decisione di Samoa Joe, rinuncia al TV Title ... Zona Wrestling

Campione della ROH rende vacante il suo titolo in diretta a Dynamite World Wrestling

A title defended! A title vacated! A free agent debut! Here are three things we hated and three things we loved about the 11/8/23 episode of "AEW Dynamite." ...Nella puntata della AEW andata in onda questa notte, un campione della ROH ha deciso di cedere la sua cintura per passare all'inseguimento di una più "pesante" della AEW ...