AEW | Ric Flair pubblicizzato per il primo Collision dell’anno | Epifania a tinte Nature Boy

(Di giovedì 9 novembre 2023) L’arrivo di Ricin AEW è stato decisamente una sorpresa. Non tanto l’apparizione in quel di Dynamite, per omaggiare Sting, quanto la firma successiva di un vero e proprio contratto pluriennale con la federazione di Tony Khan. E, tra due mesi circa, ammireremo nuovamente ilBoy in quel di, precisamente nell’episodio in programma il 6 gennaio 2024. Non conosciamo i piani che la federazione possa avere per il 74enne, ma sicuramente il suo faccione è stato messo inpiano per pubblicizzare lo show, che si terrà in quel di Charlotte, North Carolina, dopo la “settimana di pausa” per lo show del sabato sera, come riportato nelpomeriggio e sette giorni dopo Worlds End, ultimo PPV del 2023 in programma il 30 dicembre.

