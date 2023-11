AEW | MJF vs Daniel Garcia | chi ha vinto il primo match di AEW Dynamite?

(Di giovedì 9 novembre 2023) Durante la puntata di AEWandata in onda questa notte su FITE, il campione del mondo in carica Maxwell Jacob Friedman ha affrontatoper il titolo dei pesi massimi AEW.Questo è stato ilincontro della serata di mercoledì di All Elite Wrestling a Portland, Oregon. MJF ha attaccato il braccio di, facendo leva su di esso man mano che ilsi evolveva. Alla fine,è stato costretto a combattere con un solo braccio. Dopo aver resistito a una Piledriver e a una mossa di sottomissione alle gambe, MJF è riuscito a intrappolare il suo avversario in una Fujiwara Armbar, portandosi a casa la vittoria per sottomissione. Angelo Parker e Matt Menard hanno impedito qualsiasi segno di rispetto tra i due ...

MJF batte Daniel Garcia a AEW Dynamite The Shield Of Wrestling

AEW: Il mistero si infittisce e MJF perde altri amici. The Devil ha fatto ... Zona Wrestling

AEW Full Gear is a PLE that will air on Saturday, November 18. Coming Live from the Kia Forum in Inglewood, California, the PLE has gained a ton of online attention. Despite the mess Tony Khan created ...MJF in quest'ultimo periodo ha cambiato alcuni lati del suo carattere. Impegnato nel feud contro Jay White e il Bullet Club Gold è riuscito a fidarsi di altre persone oltre ad Adam Cole trovando il so ...