AEW | Mariah May ha firmato con la All Elite!

(Di giovedì 9 novembre 2023) Stanotte a Dynamite è stato annunciato chefarà parte del roster femminile. Appena un mese fa sul nostro portale avevamo anticipato che “The Glamour” dal 30 settembre sarebbe diventata free agent chiudendo cosí la sua avventura con il roster di STARDOM. It's official on #AEWDynamite! @Mayx is ALL@AEW is All About! pic.twitter.com/D81lEvhVGJ— Tony Khan (@TonyKhan) November 9, 2023 Già da tempo circolavano voci su un possibile interesse da parte di Tony Khan., a 25 anni, è considerata un talento straordinario. Nel backstage di Dynamite si è mostrata molto entusiasta e pronta a integrarsi in AEW. Ha poi espresso il suo desiderio di conoscere Toni Storm, affermando che questa è stata “la sua principale motivazione per entrare nell’azienda”. A questa ...

Mariah May debuted on last night's episode of AEW Dynamite, ending months of speculation over her future. The former Stardom prospect was involved in a backstage segment with interviewer RJ City.