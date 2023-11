AEW | Il mistero si infittisce e MJF perde altri amici The Devil ha fatto attaccare brutalmente gli Acclaimed

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 novembre 2023) MJF in quest’ultimo periodo ha cambiato alcuni lati del suo carattere. Impegnato nel feud contro Jay White e il Bullet Club Gold è riuscito a fidarsi di altre persone oltre ad Adam Cole trovando il sostegno deglie Billy Gunn la scorsa settimana. Sostegno che ha ricambiato con il gesto dello “Scissor Me” sul ring e con un videomessaggio a Collision verso Max Caster. È anche un campione diverso ultimamente, molto più impegnato sul quadrato e anche stanotte ha difeso il suo titolo contro Daniel Garcia a Dynamite, sono lontani i tempi in cui Max diceva che avrebbe lottato solo per tanti soldi e grandi palcoscenici. Quanti problemi per Max Questa notte MJF è stato impegnato contro Daniel Garcia, che è riuscito a sconfiggere non senza problemi, ma la sua serata non si è limitata al match titolato e il campione è apparso a fine show. Dopo il main event ...