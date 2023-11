AEW | Diversi tag-team match per Rampage | Collision ed il prossimo Dynamite! Spicca il match di Moxley…

(Di giovedì 9 novembre 2023) La AEW ha annunciatoTag-per le line-up dei prossimi show settimanali, ovveroed ilepisodio di Dynamite. Andando in ordine cronologico e partendo da(che questa settimana andrà eccezionalmente live), l’unicoconfermato ad oggi è un Tag-con protagonisti gli FTR: i loro avversari saranno due campioni AAA, ovvero Komander ed El Hijo del Vikingo, in un incontro che si annuncia molto spettacolare. Rush e Dralistico faranno squadra a, Cassidy e HOOK a Dynamite contro il BCC La puntata didi questa settimana verrà registrata proprio ...

Campione della ROH rende vacante il suo titolo in diretta a Dynamite World Wrestling

AEW: Annunciati due match per Collision (10 novembre) Spazio Wrestling

Austin Gunn ha ricevuto una multa da parte della All Elite Wrestling per aver insultato i fan durante l’ultimo episodio di AEW Dynamite. Austin e suo fratello Colten hanno preso parte all’ultima ...Archiviato Dynamite, la AEW è pronta a mettere in scena Collision, e per lo show che si terrà eccezionalmente di venerdì, sono stati annunciati due match ...