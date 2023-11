AEW | Diversi cambiamenti in arrivo | Collision salterà saltuariamente o cambierà giorno per colpa dei PPV?

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 novembre 2023) La AEW, con la scelta di sabato comeper la trasmissione di, è andata oggettivamente incontro ad alcune problematiche organizzative e di concorrenza, il tutto è ormai chiaro. Un cambio di, infatti, è previsto per settimana prossima, visto lo show sarà anticipato a venerdì a causa di Full Gear,in programma sabato notte in quel di Los Angeles. Ma, ad oggi, alcuni rumor parlano addirittura di una non messa in onda dello spettacolo nella settimana di World End,in programma sabato 30 dicembre a Long Island, New York. Una scelta dunque diversa da quella di settimana prossima, dovuta forse alla concomitanza delle feste natalizie per consentire ai wrestler qualchepiù di sosta, nonostante siano confermati i tapings di Dynamite e Rampage di tre ...