AEW | Annunciato a sorpresa un nuovo match a Full Gear!

(Di giovedì 9 novembre 2023) Durante l’ultima puntata di AEW Dynamite andata in onda questa notte su Fite TV, è stato confermato che Kenny Omega e Chris Jericho affronteranno i Young Bucks in un tag teamGear 2023, sabato 18 novembre. "If you wanna do this tag-team thing all over again – We'll do it" – Kenny OmegaWatch #AEWDynamite LIVE on TBS!#GoldenJets @KennyOmegamanX @IAmJericho @youngbucks pic.twitter.com/tEHj3PIgvU— All Elite Wrestling (@AEW) November 9, 2023 Nelle ultime settimane, l’alleanza senza precedenti tra The Cleaner e The OCHO ha scatenato la gelosia dei fratelli Jackson, che osservano con sospetto Jericho a causa delle sue azioni passate. Pochi istanti fa, i quattro uomini hanno concordato una Los Angeles con una stipulazione speciale: se Nick e Matt dovessero perdere, dovranno rinunciare al title shot per titolo di ...