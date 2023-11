Aestetica | Napoli per tre giorni capitale di bellezza

Leggi su fmag

(Di giovedì 9 novembre 2023) Per tresaràdel Mediterraneo ma anche di, di benessere e dell’acconciatura.si svolgerà nella consueta location della Mostra d’Oltremare didall’11 al 13 novembre. Audacia, ironia, trasparenza e un invito alla valorizzazione dellain sicurezza: è questo il messaggio che il team di, capitanato dal suo project manager Emilio Marzoli intende inviare. Le società leader, italiane e straniere, investono nel Salone da oltre un quarto di secolo per affermarsi sul mercato, per accrescere il fatturato e per presentare in anteprima nuovi prodotti.è la seconda vetrina espositiva italiana e la prima nel Mezzogiorno per gli operatori nazionali e internazionali del ...