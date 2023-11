Aereo parte con tre finestrini danneggiati | la scoperta in volo a 4mila metri

(Di giovedì 9 novembre 2023) Un Airbus A321 innza da Londra Stansted per Orlando ha fatto mezzovuelta dopo aver raggiunto i 3.000quando l'equipaggio ha scoperto che treerano, in particolare le guarnizioni di gomma sono risultate logorate e indivelte. Lo riferisce l' Air Accidents Investigation Branch , l'ente che analizza gli incidenti aeronautici nel Regno Unito. A Special Bulletin...

Un Airbus A321 è partito dall’aeroporto di Stansted di Londra alla volta ... A danneggiarlo – sempre secondo l’AAIB – sarebbero state delle potenti luci installate vicino all’aereo per “dare ...Un Airbus A321 in partenza da Londra Stansted per Orlando ha fatto mezzovuelta dopo aver raggiunto i 3.000 metri quando l'equipaggio ha scoperto l'assenza dei vetri e delle guarnizioni di gomma di tre ...