Addio Peppone | icona della ristorazione irpina

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti La comunità di Atripalda ma l’Irpinia tutta piange la scomparsa di Giuseppe Nazzaro, per tutti. Storico proprietario dell’altrettanto storico pub Jack old, un angolo di cucina inglese immerso nella tradizione campana, è venuto a mancare nella giornata di oggi a causa delle conseguenze di un ictus cerebrale che lo aveva colpito qualche tempo fa. Ed infatti da una settimana il pub in via Appia era chiuso e gli amici avevano anche organizzato un momento di preghiera sperando chepotesse riprendersi, Ma purtroppo così non è stato, ed oggi la terribile notizia Una, come ricorda sconvolto l’amico Marco Ferrara: “Un esempio di genuinità e simpatia oltre ad essere un grande uomo ed un grande professionista… ...