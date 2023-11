Acquedotto Pugliese | nel 2023 è già record di appalti e investimenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) RIMINI (ITALPRESS) – A due mesi dalla conclusione del(AQP) segna già unper le gare d'appalto avviate: 1,64 miliardi di cui 1,1 dedicati agli. Un dato in netta crescita rispetto a 1 miliardo didel 2022 e ai 679 milioni del 2021. Lo storico risultato è stato presentato a Ecomondo, la fiera della transizione ecologica in corso a Rimini, in cui AQP è presente con uno stand insieme a Regione Puglia e Ager (Agenzia territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti).Per il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, presente allo stand di Ecomondo, “è un risultato indicativo dello straordinario livello di eccellenza del servizio idrico integrato in Puglia. Un lavoro che garantisce acqua potabile in tutto il territorio a una ...