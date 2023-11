Accordo tra gli studios e gli attori | lo sciopero termina dopo 118 giorni

(Di giovedì 9 novembre 2023) Lodeglidi Hollywood è finito.118di blocco totale della produzione di film e serie l’“provvisorio” tra SAG-AFTRA e gliè arrivato. Il comitato negoziale del sindacato, scrive Variety, ha approvato l’con voto unanime e verrà sottoposto all’approvazione del consiglio nazionale SAG-AFTRA di venerdì prossimo. Nelle ultime ore le due parti hanno continuato a ritoccare il documento finale che vedrà, e questa sembra essere la vera vittoria del sindacato, la protezione assoluta per glidall’arrembante intelligenza artificiale, come l’altrettanto richiesto aumento salariale (i minimi salgono al 7%, più di quelli ottenuti dagli altri scioperanti, gli ...

Lo sciopero è finito, i termini dell’accordo I dettagli di tutto l’accordo triennale tra attori e produttori saranno rivelati probabilmente venerdì. Ci sarebbe un aumento della base minima del 7% (2 ...Non bastava l’arduo compito di dover in qualche modo mediare tra la premier Giorgia Meloni e la famiglia ... come del resto sull’accordo Italia-Albania per la gestione del flusso migranti. Anche Forza ...