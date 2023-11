Accordo Italia viva-Azione | separazione consensuale del gruppo al Senato

... per il trasferimento coatto delle persone giunte indalla rotta del Mediterraneo centrale. 116 milioni, a quanto si apprende dalle fonti parlamentari, per unche ha la pretesa di ...

Migranti, l'accordo impossibile: un viavai di navi con l'Albania. E alla fine torneranno tutti in Italia la Repubblica

Migranti, accordo Italia-Albania, bufera a Tirana. Il Pd:'Serve voto delle Camere' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Tre città sarde sono nella top venti nazionale degli alloggi disponibili su Airbnb, un fenomeno –quello degli affitti brevi - che ha animato in questi giorni anche il dibattito politico in relazione a ...“Io ottimista sulla pace No, non lo sono, ma dobbiamo avere speranza. La differenza è notevole e non sto nemmeno a spiegarla. Si devono percorrere i sentieri di pace, non perché siano facili, belli, ...