Accordo Italia-Albania | il Pd vuole Rama fuori dal Pse

(Di giovedì 9 novembre 2023) Roma, 9 nov. (askanews) – Il Pd è pronto a protocollare la richiesta di espulsione dal Partito socialista europeo per il premier albanese Edie il suo Pssh, il partito socialista d’Al-bania. Lo annuncia a Repubblica Peppe Provenzano, responsabile Esteri della segreteria Schlein: “Porremo la questione al congresso del Pse”, che si terrà domani e dopodomani a Malaga, alla presenza di tutti i big socialisti del continente, dal premier spagnolo Pedro Sanchez al cancelliere tedesco Olaf Scholz. “Nel mirino dei democratici c’è il controversosiglato dacon la premier Giorgia Meloni, che prevede il dirottamento sull’di una cospicua parte di migranti intercettati dalle navine, fino a 36mila l’anno, da dislocare in strutture attrezzate nel porto di Shengjin e a Gjader”, ...

Leggi Bari: riparte il bus navetta del sabato sera Come nel resto d', gli ultimi mesi hanno ...dell'Adisu in materia di studentati è emerso in occasione della firma a Roma dell'con ...

Migranti, accordo Italia-Albania, bufera a Tirana. Il Pd:'Serve voto delle Camere' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

Migranti, Schlein contro l'accordo Italia-Albania: "Viola i diritti internazionali" Sky Tg24

Ad annunciare lo stop alla protesta, anche in assenza di un accordo sindacale, i Si Cobas che hanno supportato ... che poi si è estesa ad altre realtà legate a Mondo Convenienza in tutta Italia, ha ...Via libera della Regione all'accordo sullo studio dei terreni e delle falde acquifere ... I parlamentari ciociari di Fratelli d'Italia, Ruspandini, Pulciani e Mattia, e i consiglieri regionali Maura e ...