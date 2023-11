Abeti di Douglas per la lotta al bostrico | l’intervento sperimentale in Val Brembana

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 novembre 2023) Piazza. La Vallesarà il banco di prova di un interventoper laal, una criticità che sta colpendo duramente i boschi lombardi per un totale di 2.400 ettari, di cui quasi il 15% nella sola Valle(300 ettari). Per impedire aldi continuare a “mangiarsi” i boschi dell’Alta Val, si proverà ad espiantare le piante colpite e piantare delle specie diverse dall’abete rosso (la principale vittima dell’insetto originario dell’Asia settentrionale) come l’abete di(oia costiera), conifera sempreverde diffusa nelle regioni costiere del Nordamerica che dovrebbe creare un effetto “tampone”. Di questo è di altri temi si è parlato mercoledì 8 ...