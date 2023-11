A Roma la mostra di Tolkien | il papà de ‘Il Signore degli anelli’ | quando e dove vederla

(Di giovedì 9 novembre 2023) E’ in arrivo ladiconfermata dal Ministro Sangiuliano che ha anticipato l’evento lo scorso luglio alla kermesse dei giovani di Fratelli d’Italia. Il titolo è J. R. R.1973 – 2023 Uomo, Professore, Autore. Si tratta di un progetto in onore dei cinquant’anni dalla morte dell’autore de IlAnelli.diinizia? Ladisarà ospitata il prossimo 15 novembre alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna didi, cosa sapere? Ladiè un progetto espositivo dedicato ...

Dal 27 novembre al 2 dicembre l'esposizione si trasferirà a, allo Spazio WeGil. ADI Index vale ... "Siamo particolarmente orgogliosi di essere infra le migliori novità dell'anno insieme ai ...

"Tolkien. Uomo, Professore, Autore", la mostra a Roma RomaToday

Apre a Roma la mostra monumentale dedicata a Tolkien, il papà del "Il Signore degli anelli" La Stampa

Pedro, Romagnoli e Pellegrini saranno i tre grandi ex del prossimo derby, quello che andrà in scena il 9 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. Una partita speciale per tutti gli ...ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di ottobre ... sottolinea Giorgio Battaglia, Coordinatore Regionale del CRT Sicilia – Ancora una volta la Sicilia dice SI mostrando il suo volto di generosità. Un grazie va ...