A “Reazione a catena” Laura | Roberta e Doriana | tre impiegate del Comune di Cislago

(Di giovedì 9 novembre 2023) Nella puntata di questa sera, 9 novembre, del programma di Raiuno “” c’erano anchedi, tredel. Vederle è stata una sorpresa per tanti cislaghesi che le conoscono per il loro lavoro a contatto col pubblico: stavolta, spiazzando tutti, sono apparse nel piccolo schermo. Le tre ...

... lo storico volto del programma Flavio Insinna, l'attuale conduttore di '' Marco Liorni e Gabriele Corsi. Ma per quest'ultimo la strada è sbarrata dal contratto con Discovery fino ...

Ultravioletta, "praticamente un caz***o": Reazione a catena, finale choc Liberoquotidiano.it

Il trio bellunese “SuperG” si laurea campione su RaiUno: vinti 57mila euro Corriere Delle Alpi

In questi giorni - a quanto apprende l'Adnkronos - si era ragionato su una terna di nomi per la nuova edizione: lo storico volto del programma Flavio Insinna, l'attuale conduttore di 'Reazione a ...Con l’ipotesi di Pino Insegno tramontata a seguito dei bassi ascolti di “Il Mercante in fiera”, l’attenzione si è spostata su Liorni, che sta ottenendo successo con “Reazione a catena”. Fonti di ...