A Hollywood riaprono i set

(Di giovedì 9 novembre 2023) Dopo 118 giorni si è concluso oggi lo sciopero degli attori e delle attrici di. Le sempre più intense trattative tra SAG-AFTRA, sigla sindacale che raccoglie le istanze di circa 160mila interpreti americani, e la più grande associazione di produttori, nota con l’acronimo AMPTP, ha infine portato alla stipula di un nuovo contratto collettivo di durata triennale che, secondo le prime anticipazioni da confermare con la successiva ratifica, in calendario venerdì 10 novembre 2023, prevede un aumento dei salari minimi pari al 7%, tutele contro il trattamento non autorizzato dei corpi e delle voci degli attori attraverso l’intelligenza artificiale e un bonus basato sulle metriche di performance per quanto riguarda i contenuti in streaming; una modifica strutturale che intende gradualmente superare il sistema delle “repliche” (stando al quale un attore riceve un ...