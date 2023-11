A Hollywood accordo preliminare tra attori e studios

Leggi su italiasera

(Di giovedì 9 novembre 2023) (Adnkronos) – Il sindacato deglistatunitensi Sag-Aftra e glidihanno raggiunto unprovvisorio da un miliardo di dollari per porre fine a uno sciopero che dura da quasi quattro mesi. “Siamo entusiasti e orgogliosi di comunicarvi che il vostro Comitato di Negoziazione TV/Teatro ha votato all’unanimità per approvare unprovvisorio (…) il nostro sciopero è ufficialmente sospeso e tutti i picchetti sono stati ritirati. Nei prossimi giorni ci metteremo in contatto con voi per informarvi sull’organizzazione di riunioni in tutto il Paese”, ha dichiarato il sindacato in un comunicato. L’prevede un contratto “del valore di oltre 1 miliardo di dollari” (circa 934 milioni di euro) che aumenterà la retribuzione minima “al di sopra della media” e ...