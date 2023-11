A Gaza si tratta sul rilascio di alcuni ostaggi in cambio di una pausa umanitaria

(Di giovedì 9 novembre 2023) Mentre i bombardamenti e l’avanzata di Israele vanno avanti nella Striscia di, il Qatar starebbe mediando nei negoziati per ildi 10-15, di cui sei americani, indi unada uno a tre giorni a. Letive sarebbero coordinate con gli Stati Uniti, ha detto una fonte a Reuters, aggiungendo che ladovrebbe consentire ad Hamas di raccogliere informazioni su tutti glicivili e di garantirne poi ildi altre decine. Israele smentisce. Ma anche l’Egitto tiene aperti i canali di comunicazione con Hamas e lavora alla proposta di mediazione con gli Stati Uniti. Nelle stesse ore, Washington e altri Paesi hanno intensificato la pressione su ...

L'Onu: / 'Mai tanti bimbi / morti in guerra Libero: La Cgil fa 58 scioperi / tutti vicini al weekend La Verità: Vergogna inglese: Indi deve morire Il Mattino:, sisugli ostaggi il ...

Israele: “Hamas non controlla più il nord di Gaza”. Onu: “Crimini di guerra commessi da entrambi” - Raid israeliani in Siria, morti tre combattenti filo-iraniani - Raid israeliani in Siria, morti tre combattenti filo-iraniani RaiNews

Israele: Hamas ha perso il controllo del Nord della Striscia. Scontro ... AGI - Agenzia Italia

Diventano sempre più serrate le trattative per una tregua umanitaria. Onu: “Crimini guerra commessi sia da Hamas sia da Israele” Hamas ha perso il controllo del nord di Gaza mentre migliaia di ..."Nave ospedale e ospedale da campo per Gaza" - "La nave Vulcano della Marina si appresta a partire da Civitavecchia con aiuti umanitari per la Palestina: si tratta di una 'nave ospedalè con sale ...