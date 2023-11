A chi appartiene il titolo del “naso più lungo del mondo”? La ‘disputa’ tra due contendenti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 novembre 2023) Vi siete mai chiesti chi detenga il record del ‘piùdel’? Il primato se lo contendono l’inglese Thomas Wedders e il turco Mehmet Özyürek, che negli anni si sono divisi il favore degli appassionati e sono entrambi passati a ‘miglior vita’. Ma facciamo ordine. Sul britannico non sappiamo molto. Di certo sappiamo che vanta da 150 anni il primato morale, conche si estendeva per ben 19 centimetri. Già nel volume XI della rivista Strand pubblicata nel 1896, qualcuno ironizzava: “Se i nasi potessero rappresentare in maniera esatta l’importanza dell’individuo, il possessore di questo avrebbe certamente accumulato tutte le ricchezze di Threadneedle Street e conquistato l’Europa intera”. Come testimonianza delle sue ‘ampie narici’, uno scultore ne ha realizzato una statua di cera dopo il decesso, facendolo ...